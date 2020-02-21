شكرا لقرائتكم خبر عن "يا زمالك منصور يا زمالك".. شوف فرحة صلاح عبد الله بعد فوز الأبيض بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعرب الفنان صلاح عبد الله عن سعادته عقب تتويج الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء الوقت الأصلى من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

ونشر الفنان صلاح عبد الله "فيديو"، غنى من خلاله قائلاً :"يازمالك منصوريا زمالك..والسوبر يشهد على ذلك"، وعلق على الفيديو قائلاً :" بقول دي ليلة بيضا…قالولي ليلة زرقا قلتلهم ياحبايبي في الفرحة مش فارقة والأصل أبيض وبخطين والفرحة بقت فرحتين".

يشار إلى أن سجل للأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوى، في الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، في الوسط: أليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، في الهجوم: جونيور أجايى.

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فيما جلس دكة البدلاء كل من، شريف أكرامي – أيمن أشرف- محمود متولي – وليد سليمان – محمود كهربا – أليو بادجي – أحمد فتحى.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو، خط الهجوم: مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.

اما الاحتياطي فيضم كل من :محمد عواد ، محمد عبد السلام ، محمد اوناجم ، مصطفي فتحي ، شيكابالا ، عبد الله جمعة ، إمام عاشور.

ويلتقي الأهلى والزمالك فى مباراتين خلال أسبوع واحد، الأولى فى كأس السوبر والثانية مؤجلة من الدورى المصرى ستُلعب يوم الـ24 من فبراير الجارى على استاد القاهرة الدولي.