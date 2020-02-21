سيلينا غوميز: "Feel Me"

ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلام عالمية بأن النجمة العالمية ​سيلينا غوميز​ من المقرر ان تصدر أغنيتها الجديدة "Feel Me" يوم غد الجمعة، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب، الا انه لم يتم الكشف اذا كانت ستصوّر الأغنية على طريقة الفيديو كليب.

وكانت قد تصدرت سيلينا غوميز مؤخرا قائمة "Billboard 200" بألبومها الجديد "Rare"، بعد بيع 112،000 وحدة من الألبوم في الولايات المتحدة الأميركية، بمجرد إطلاقه، وذلك وفقا لشركة Nielsen Music، وهي وسيلة لتتبع مبيعات منتجات الموسيقى والفيديو في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.

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