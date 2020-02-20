ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​شيما الحاج​ خبر خطبتها على أحد رجال الأعمال في مصر، عبر خاصية اللقصص على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية.

ويبدو أن شيما الحاج تجاوزت أزمة الفيديوهات الإباحية التي أثيرت حولها مع الممثلة منى فاروق وتسعى الى متابعة حياتها بشكل طبيعي من خلال إعلان خطوبتها وظهورها قبل أشهر في فعاليات ​مهرجان القاهرة السينمائي الدولي​.

وكانت الممثلة شيما الحاج أثارت جدلا كبيرا بظهورها على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الأخيرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمة أفلامها الإباحية.. شيما الحاج نحو القفص الذهبي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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