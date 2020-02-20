مصطفى خاطر يوضح موقفه من أغاني المهرجانات

ميرنا وليد - بيروت - أوضح الممثل المصري ​مصطفى خاطر​ موقفه من أغاني المهرجانات، مشيرا الى انه يحب المهرجانات لكن يجب وضع رقابة على الأغاني.

وكتب خاطر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "يا جماعة أنا بقول بحب المهرجان، مقولتش بحب الإسفاف اللي في المهرجانات، ياريت تبقي في رقابة على كلمات الأغاني من النوع ده لأن المهرجان موجود بقاله أكتر من ١٠ سنين هتلغيه فجأة إزاي".

الجدير ذكره ان مصطفى خاطر ينتظر عرض 3 أفلام جديدة في 2020، وهي "أشباح أوروبا" مع الفنانة اللبنانية هيفا وهبي والممثلين أحمد الفيشاوي وأروى جودة، من إخراج محمد حماقي، و"الصندوق الاسود" مع الممثلين منى زكي ومحمد فراج وشريف سلامة ومن إخراج محمود كامل، و"العارف" مع الممثلين أحمد عز وأحمد فهمي ومحمود حميدة، ومن إخراج أحمد علاء الديب.

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