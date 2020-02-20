بالصورة- رامي جمال يحرج زوجته أمام المتابعين

ميرنا وليد - بيروت - نشرت ناريمان زوجة الفنان المصري رامى جمال صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت ناريمان باطلالة طبيعية وبدت كأنها غير راضية، اثارت بها اعجاب المتابعين.

ولفت ​رامي جمال​ انتباه المتابعين بتعليقه على الصورة كاتباً: " خلاص بوظنا و بقينا تويترجية". أي أن زوجته تنقل غضبها الى مواقع التواصل للتعبير عن حالتها النفسية.

يذكر ان رامي جمال فاجأ جمهوره بديو غنائي شاركته فيه زوجته ناريمان الغناء و يحمل اسم "مش ملاحظ حاجة" ولاقت الاغنية نجاحا جماهيريا كبيرا، تصدرت الاغنية تريند فور طرحها بساعات قليلة.

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