كايلي جينر تتذمّر من سنة 2020... وهذه حقيقة ما حصل معها

أثارت العارضة العالمية كايلي جينر، جدلاً كبيراً على موقع "تويتر"، بعد نشرها تغريدة تتذمّر فيها من العام الجديد، ما دفع بمتابعيها إلى سؤالها عمّا يزعجها وهي تملك كل ما يحلمون به من مال وشهرة وجمال وعائلة متماسكة ونجاحاً مهنياً وحياة بذخ في وقت يحرم فيه كثيرون من أبسط حقوقهم.

وقد جاء في تغريدة كايلي "لقد اكتفيت من سنة 2020"، في إشارة إلى تذمّرها من السّنة الجديدة التي لم تحمل إلا أخباراً مفجعة.

كايلي جينر

وقد حصدت تغريدة كايلي أكثر من 550 رد، و117 ألف ريتويت وما يقارب الـ390 ألف لايك، وأثارت ضجّة كبيرة على تويتر.

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العارضة أثارت الجدل، خصوصاً أنّها بدأت عامها باحتفالٍ ضخم بمناسبة عيد ميلاد ابنتها ستورمي الثاني، حيث صمّمت مدينة ملاهي خاصّة لها، وكلّفها الحفل أكثر من مئة ألف دولار، وتساءل المعلقون عن السبب الذي يجعل أصغر ميليارديرة في العالم تشعر باليأس، وتمنّى كثيرون لو أنّهم يعيشون حياتها، كما أنّ البعض كتب تعليقات أضاء بها على مشاكل يعاني منها، تجعله أحق بالتذمّر من جينر.

مغني الراب بوب سموك

وكانت قد سبقت تغريدة كايلي، تغريدة أخرى لها نعت فيها مغني الراب "بوب سموك" الذي قتل أمس في عملية سطو مسلّح عن عمر 20 عاماً. وقد شعرت كايلي بألم شديد لوفاة المغني الشاب، بعد أسابيع قليلة على وفاة نجم كرة السلة كوبي براينت بداية العام، لتعود وتنعي سموك، ما دفعها إلى التذمّر من سنة لم تحمل سوى المآسي.