لفتة مميزة من محمد صلاح تجاه طفل سوري فقد قدمه

متابعة بتجــــــــــرد: في لفتة إنسانية رائعة، قام نجم كرة القدم المصري محمد صلاح بإرسال القميص الخاص بفريقه وحذائه وعليهما توقيعه، إلى طفل سوري فقد إحدى ساقيه في الحرب السورية. فقد فاجأ نجم فريق ليفربول الطفل السوري خميس الجاسر، وأرفق مع هديته صورة بحجم كبير له وعليها اسمه ورقمه بحسب موقع “فيفا”. يذكر أن الطفل خميس الجاسر فقد ساقه اليمنى جراء تفجير في سوريا، ثم لجأ مع والديه إلى تركيا، وهناك تلقى العلاج، وتم تركيب طرف صناعي له عوضاً عن ساقه المبتورة.

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