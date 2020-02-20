فيديو.. مارادونا يتناول مادة مجهولة في مباراة بالدوري الأرجنتيني

أثار مقطع فيديو للأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، المدير الفني لفريق خيمناسيا، أحد فرق الدرجة الأولى في الدوري الأرجنتيني، الشكوك حول تناوله المواد المخدرة خلال إحدى مباريات فريقه.

مارادونا كان قد عانى من إدمان مادة الكوكايين خلال فترة لعبه كرة القدم، واستبعد من كأس العالم 1994 بسبب تعاطيه تلك المادة أثناء البطولة.

ونشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية مقطع فيديو للواقعة، حيث كان مارادونا يجلس على مقعد المدير الفني لفريق خيمناسيا، قبل أن يقدم شخص مادة مجهولة له.

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من جهتهم، وقف جميع أعضاء الجهاز الفني في خيمناسيا في اللحظة التي تناول فيها مارادونا المادة، ما تسبب في حجب الرؤية وعدم معرفة ما تناوله المدرب الأرجنتيني.

ولقد آثار الموقف العديد من الشكوك حول الأسطورة الأرجنتينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن هذا دليل على استمرار تناول مارادونا للمواد المخدرة.

وشهدت المباراة خسارة كتيبة مارادونا بنتيجة 0-1 أمام مضيفه روساريو سنترال، في الجولة الـ20 من الدوري الأرجنتيني.



وخلال 13 مباراة مع خيمانسيا بالدوري الأرجنتيني، لم يحقق مارادونا إلا 4 انتصارات مقابل 7 هزائم وتعادلين.



