ريتا أورا: أعبّر عن حياتي بالأغاني ومتصالحة مع نفسي

متابعة بتجــــــــرد: أكدت المطربة البريطانية ريتا أورا أنها تعيش حياة مستقرة متصالحة مع نفسها، وتشعر أنها تعبّر عن حياتها بالأغاني التي تمنحها منصة للانطلاق في الكون على اتساعه، بحسب قولها.

وأضافت مطربة أغنية “دعني أحبك” أنها تميل للملابس الرياضية التي لا تعوقها عن الحركة والرقص وتمنحها السعادة، لذلك صممت خط إنتاج لها بالمشاركة مع إحدى العلامات التجارية العالمية.

وأعربت أورا عن اعتزازها باختيارها سفيرة لليونيسيف في لندن، مؤكدة أن أنشطتها الإنسانية والخيرية تمنحها طاقة إيجابية هائلة تساعدها في عملها.

وتسعى المطربة البريطانية إلى جمع الأموال لصالح قضايا الفتيات والنساء في العالم، كما شاركت في حملة “لا مكان يفوق المنزل” التي أطلقتها منظمة اليونيسيف العالمية في بريطانيا لدعم أطفال سوريا.

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ويمتد نشاط النجمة الشقراء إلى جمع الأموال لصالح أبحاث السرطان، ودعم جهود مكافحة مرض إيبولا في الكونغو.

في سياق متصل، أصدرت أورا في حياتها الغنائية ألبومين هما أورا في عام 2012، ثم Phoenix أو طائر الفينيق عام 2018.

وطرحت المطربة ذات الأصول الألبانية أغنية CARRY ON أو “استمر” العام الماضي، بعدما غنتها ضمن أحداث فيلم “بوكيمون: المحقق بيكاتشو”.

وكانت قد صرحت لمجلة ماري كلير أنها تقوم حالياً بالإعداد لألبومها الغنائي الثالث المقرر طرحه في الأسواق النصف الثاني من العام الجاري.