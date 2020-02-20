زوجة قصي خولي تنهار وتُفجر مفاجأة “ليس أبًا مثاليًا”

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإنتشار فيديو لفتاة تدعى مديحة الحمداني تتحدث فيه عن أنها والدة ابن الممثل السوري قصي خولي.

وظهرت “الحمداني” في الفيديو وهي منهارة وتبكي اثناء حديثها عن المصاعب التي تواجهها بسبب قصي.

وتابعت نافية بما يتهمها البعض فيه أنها “بنت شارع او راقصة تعري”. مؤكدة أنه سبق لها وعملت في أهم الشركات في دبي وهي انسانة محترمة، حيث تعرفت على قصي في عام 2014. مشيرة ان البعض يتحدث بالسوء عن ابنها متهمة قصي بوضعها في مواقف محرجة وأن من سوء حظها أنها تعرفت على الانسان الخطأ.

وتابعت هجومها على قصي خولي متهمة إياه بأنه ممثل في الحياة كما على الشاشة وانه ليس أباً مثالياً كما تحدث في احدى مقابلته الأخيرة.

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وأضافت “منذ سنتين والبعض يتكلم بالسوء عنها وعن ابنها ولكنها صمتت بما فيه الكفاية وستتحدث في كل شيء”.

وفي زيارة سريعة على صفحة “خولي” عبر موقع انستغرام، لم يتطرق الى الفيديو المنتشر بل نشر بعض المقتطفات من مشاركته في احتفالية صناع الامل في دبي.

كما كان لافتاً ان مديحة الحمداني لم تتطرق في الفيديو ان كانت متزوجة من قصي أو مطلقة.

وكان قصي خولي قد اعلن في صيف 2019 وبشكل مفاجئ أنه رُزق بمولوده الأول أسماه “العميد” دون الكشف عن تفاصيل أخرى.