محمد محيي يطرح أولى أغاني "بتاع زمان" الأسبوع المقبل

استقر الفنان محمد محيي على طرح أغنية "سهرانين"، أولى أغاني ألبومه "بتاع زمان"، الأسبوع المقبل، وذلك بالاتفاق مع إحدى شركات المحمول، وشركة مزيكا التي تتولى تسويقه.

منتج الألبوم هيثم الدرديري في تصريح خاص لـ"مصراوي" قال: "بداية من الأسبوع المقبل نطرح أولى أغاني الألبوم، الذي يضم 18 أغنية، وبمعدل أغنية كل 20 يومًا، نطرح الأغاني كفيديو لاريكس".

ألبوم محمد محيي من إنتاج شركة "ميوزيك ريكورد" المملوكة لهيثم درديري، وتتولى شركة "مزيكا" تسويقه وطرحه في الأسواق وعلى المتاجر الإلكترونية، ويضم أغاني "قضية"، من كلمات الشاعر الراحل رضا أمين، ألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد، "سهرانين" من كلمات نور الدين حمدي، وألحان محمد محيي، "أحلى الناس" من كلمات عنتر هلال، وألحان إيهاب عبدالواحد، "هربت"، من كلمات هاني رجب، وألحان مديح محسن، "فوضت أمري" من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، و"حاجة غريبة" من كلمات رومينا عجيز، ألحان محمد محيي، "بعد ما" من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم.

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ويقدم محيي من كلمات الشاعر سلطان صلاح الدين 3 أغانٍ، هي "يوم جديد" من ألحان مدين، و"بتاع زمان" من ألحان مدين، وتوزيع عادل واصف، "ماتسألوهاش"، من ألحان محمد محيي، بينما تولى توزيع أغاني الألبوم 3 موزعين، هم فهد، رفيق عكف، ومحمد العشي.

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