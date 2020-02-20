انسحاب هاري وميغان من الحياة الملكية 31 مارس

متابعة بتجــــــــــرد: سيبدأ الأمير هاري وزوجته ميغان رسمياً حياتهما خارج الالتزامات الرسمية مع العائلة الملكية البريطانية في 31 مارس، على ما أعلن ناطق باسمهما.

واعتباراً من الأول من أبريل لن يحظى الزوجان اللذان أحدثا صدمة الشهر الماضي بإعلان تخليهما عن دورهما ضمن العائلة، بمكاتب في قصر باكينغهام، حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية وسيتمثلان عبر جمعيتهما الخيرية البريطانية.

وأوضح الناطق باسم الزوجين أن الأمير هاري سيحتفظ في نهاية المطاف بألقابه العسكرية العزيزة على قلبه.