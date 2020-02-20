القضاء يصدر حكماً صارماً في قضية دنيا بطمة

متابعة بتجــــــــــرد: ما زالت قضية حساب فضائح المشاهير حمزة مون بيبي تتفاعل بشكل كبير جداً. وفي أحدث التطورات أصدرت المحكمة الابتدائية في مراكش وبحسب ما ذكر موقع Ladepeche24 المغربي حكمها على المتهم الرئيسي أسامة جعمي وقضى بسجنه لمدة 4 سنوات مع دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف درهم.

كما فرض عليه الحكم دفع تعويضات للمتضررين من الحساب وتصل إلى 270 ألف درهم. وجاء هذا بعد شكوى تقدمت بها ضده في وقت سابق الفنانة المغربية سعيدة شرف متهمة إياه بالوقوف وراء الحساب الذي يبتز المشاهير بالتعاون مع الفنانة دنيا بطمة.

ويأتي هذا بعدما تم إلقاء القبض على مصممة الأزياء عائشة عياش على خلفية القضية نفسها. وهو ما حدث بعد تنفيذ مذكرة اعتقال أصدرتها السلطات المغربية ونفذت في الإمارات بناء على اتفاق تعاون قضائي بين البلدين.

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ما زالت قضية حساب فضائح المشاهير حمزة مون بيبي تتفاعل بشكل كبير جداً. وفي أحدث التطورات أصدرت المحكمة الابتدائية في مراكش وبحسب ما ذكر موقع Ladepeche24 المغربي حكمها على المتهم الرئيسي أسامة جعمي وقضى بسجنه لمدة 4 سنوات مع دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف درهم.

كما فرض عليه الحكم دفع تعويضات للمتضررين من الحساب وتصل إلى 270 ألف درهم. وجاء هذا بعد شكوى تقدمت بها ضده في وقت سابق الفنانة المغربية سعيدة شرف متهمة إياه بالوقوف وراء الحساب الذي يبتز المشاهير بالتعاون مع الفنانة دنيا بطمة.

ويأتي هذا بعدما تم إلقاء القبض على مصممة الأزياء عائشة عياش على خلفية القضية نفسها. وهو ما حدث بعد تنفيذ مذكرة اعتقال أصدرتها السلطات المغربية ونفذت في الإمارات بناء على اتفاق تعاون قضائي بين البلدين.