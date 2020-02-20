معتصم النهار حديث الجمهور والإشادات تحاصره

متابعة بتجــــــــرد: منذ بدء عرض مسلسل “ما فيّي 2” عبر شاشتي OSN وMTV يتلقى بطل العمل، النجم السوري معتصم النهار إشادات واسعة من المشاهدة والجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ومع تسارع الإحداث في حلقات المسلسل، تسبّب معتصم النهار بعاصفة إلكترونية، حيث انهالت عليه التعليقات من الجمهور، فأثنى روّاد الإنترنت على أدائه المتقن في تجسيد شخصية “فارس”.
قصّة المسلسل تتمحور حول قصّة حبّ “فارس” وياسما” التي تجسد شخصيتها الجميلة فاليري أبو شقرا، والأحداق قائمة على تركيبة عن الحب والانتقام والخلافات العائلية التي تعصف بين العاشقين.
يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب معتصم النهار وفاليري أبو شقرا، مجموعة من نجوم الدراما السوريين واللبنانيين، من بينهم نادين خوري وزينة مكي ومحمد قنوع وأحمد الزين وبيار داغر وجو طراد ونتاشا شوفاني وإلسا زغيب وغيرهم.
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