جيهان خليل: أول مرة حد يحطني في مثل هذا الدور.. وتعلق على إطلالتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعربت الفنانة المغربية جيهان خليل، عن سعادتها بالمشاركة في فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "صندوق الدنيا"، مؤكدة أنها تقدم شخصية لأول مرة في مسيرتها الفنية.

وأضافت جيهان خليل، في لقاء مع "فوشيا" على هامش حضورها العرض الخاص لفيلمها "صندوق الدنيا" قائلة: "لأول مرة ألعب النوع ده من الشخصيات بقدم دور فتاة بسيطة من أصول فلاحة وتعمل في القاهرة بياعة خضار".

واستطردت قائلة: "دي أول مرة حد يحطني في دور زي كده، ودي حاجة بسطتني والشخصية بسيطة من الأرض والمجتمع".

واستوحت جيهان خليل إطلالتها من شخصية الفيلم، حيث أطلت بمكياج خفيف موضحة أن الدور ليس به مكياج، لافتة إلى أن رسمة العين "فرعوني" وهي موضة هذا العام.

وأشارت إلى أنها انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "طاقة حب" مبينة أنها تجسد شخصية "ولاء" وهي تقدم الشر بطريقة لايت كوميدي.

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وكانت جيهان خليل قد تحدثت في وقت سابق، عن ارتباطها عند الجمهور بالجرأة، خاصة أنها غالبا ما تعتمد ملابس جريئة في إطلالاتها على السوشيال ميديا، قالت جيهان خليل: "على المستوى الفكري والشخصية قد أكون جريئة نوعا ما، ولكن في العمل، أنا أشبه الناس جميعا".

وأضافت: "لا أعلم لماذا تم تصنيف الفيلم على أنه +18، قد يكون هناك أسباب لا أعرفها، ولكن وجهة نظري أن الفيلم لا يحتوى على ما يستحق هذا التصنيف".

وأردفت: "خضت تجربة الرعب والإثارة في فيلم 122، والآن أجهز لفيلم اليوم الـ13، هو رعب أيضا ولكن مختلف تماما عن 122، وهو أول فيلم 3D، كما أنني أستعد أيضا لفيلم صندوق الدنيا".

وعن احتمالية ارتباطها عاطفيا خلال الفترة المقبلة، قالت الفنانة المغربية: "لا يوجد شيء حاليا على مستوى القلب والعاطفة، ولكن قد يحدث قريبا".

واختتمت: "لا تفرق معي جنسية الشخص الذي سأرتبط به ولا أهتم بهذا الأمر تماما، أريد أن يكون رجلا فقط".

يذكر أن جيهان خليل شبهها كثيرون بالفنانة المصرية غادة عبد الرازق، وعلقت على هذا التشبيه قائلة: "سعيدة جدا بهذا التشبيه لأنني أحبها للغاية، وعرفتها عن قرب عندما كانت ضمن أعضاء لجنة تحكيم برنامج آراب كاستينج وأنا كنت ضمن المتسابقين".