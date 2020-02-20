زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

القاهرة - لايف ستايل
حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة مُتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورٍ جديدة لها. تألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جيبة قصيرة اتسمت بصيحة البليسية التي تتصدّر أحدث صيحات موضة شتاء 2020، مع قميص أبيض بسيط لا يحمل أي نقوشات، ونسقت معهما حزام أسود عريض حول منطقة الخصر.
ولفتت زوجة ماجد المصر الأنظار بحذاء طويل يصل أعلى الركبة جمع بين اللون الأسود والبيج، وتميز الحذاء بتصميمه الغريب وغير تقليدي.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على طلاء شفاه باللون الأحمر.
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