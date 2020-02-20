بالصورة- شاهدوا الشبه بين إلسا زغيب وهذه الممثلة

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة اللبنانية ​إلسا زغيب​ في مسلسل "ما فيي" بجزئه الثاني والذي يعرض على شاشة الـ "أم تي في" وتشوّق إلسا متابعيها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي لمتابعة المسلسل. ونشرت زغيب صورة لها من كواليس تصوير العمل مع الممثلة اللبنانية ​زينة مكي​ والتي تأخذ دور إبنة شقيقها أي إن إلسا هي عمّة مكي في أحداث المسلسل.

واستعانت إلسا زغيب بالمثل اللبناني "خدوا البنات من صدور العمات" للإشارة الى الشبه بينها وبين زينة مكي، وعلّقت على الصورة قائلة: "مين عم بتابع ما فيي ٢؟ يمنى وصباح بقولو البنات من صدور العمات!! في شبه شوي ما هيك؟"