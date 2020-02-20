تراند اليوم : شاهد.. “جيمي جون لوي” ضيف الدورة الـ9 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

صرح سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر في دورته التاسعة، أن النجم العالمي جيمي جون لوي، هو ضيف شرف الدورة التاسعة في الفترة من 6 إلي 12 مارس 2020.

بعد أن وافق جون لوي على الحضور والوجود بالأقصر؛ لاستلام درع تكريم في حفل الافتتاح بمعبد الأقصر، وعُرض فيلمان من أعماله، وهما فيلم “ديزرانس”، من بوركينا فاسو، إخراج أبولين تراوريه، مشاركًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وفيلم “أفاعي مجلجلة”، من الولايات المتحدة الأمريكية في قسم الدياسبورا.

وصرحت المخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، أن لجون لوي سيقيم مؤتمرًا صحفيًا بمعبد الأقصر، ورحلة نيلية بالأقصر وأسوان للترويج السياحي لمصر، بناءً على الاتفاق المبرم بين المهرجان والنجم العالمي.

عاش جيمي جون لوي في أحد الأحياء الفقيرة، في هايتي، حتى عمر 12 عامًا، بعدها انتقل إلى باريس، وعمل لمدة 3 سنوات في المسرح الموسيقي بإسبانيا “لا بيل ايبوك” قبل عمله كعارض أزياء ناجح في أنحاء أوروبا.

انتقل إلى لوس أنجلوس عام 1998 ليحترف التمثيل، تشمل أعماله: “دموع الشمس مع بروس ويلز، و جريمة قتل في هوليوود مع هاريسون فورد، والحماه المتوحشة مع جين فوندا وجنيفر لوبيز، و فتيات سمينات مع الفائزة بالأوسكار موينيك، ومسلسل الأبطال حيث قدم دور رينيه الهاييتي، ومسلسلات السهم، الأبطال من جديد”.

وأيضا مسلسل “فرح” مع جينيفر لورانس وبرادلي كوبر وروبرت دي نيرو، ويعمل حاليًا بانتظام بمسلسل مخالب، ويعد أهم أدواره حتى الآن هو بطولة المسلسل القصير توسان لوفرتور، الذي حاز عنه جائزة أفضل ممثل في المهرجان الإفريقي السينمائي، وترشح من خلاله لأحد جوائز أكاديمية الفيلم الإفريقية في عام 2012.

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تم تعيين جيمي جون لوي سفيرًا عامًا لهايتي من قبل فخامة الرئيس ميشيل مارتيلي في عام 2014، مهرجان الأقصر تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، الشباب والرياضة والخارجية، والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.