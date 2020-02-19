خالد الصاوي: لا أركز على التعليقات السلبية بفيديوهاتي لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف الفنان المصري خالد الصاوي، عن دوره في فيلمه الجديد "صندوق الدنيا"، الذي تم طرحه في دور العرض أمس الثلاثاء، ويشارك في بطولته إلى جانبه، كوكبة من النجوم، أبرزهم رانيا يوسف وصلاح عبد الله.

وقال الصاوي في لقاء مع "فوشيا"، على هامش العرض الخاص للفيلم: "أجسد دور شاعر، يتعرض لمشكلة كبيرة، وطرق الحل التي أمامه جميعها خطيرة جدا، وسنرى ماذا سيفعل".

وأوضح: "الفيلم يتناول مجموعة قصص متوازية، جميعها مرتبطة ببعض ولكن بطريقة غير مباشرة، وأفضل الحديث عن العمل بصورة أعمق، بعد أن نشاهده جميعا".

وعن نشاطه السينمائي مؤخرا، قال الفنان المصري: "ليس السينما فقط، فبجانب صندوق الدنيا والفلوس وشريط 6، وهيكل نظمي مع رامز جلال الذي نصوره حاليا، يوجد مسلسلان جديدان في رمضان 2020، هما ليالينا والقاهرة كابول".

وأردف: "أملك الوقت للمشاركة في العديد من الأعمال الفنية في آن واحد، لأنه لا يوجد أهم من العمل والفن بالنسبة لي في حياتي".

وعن دوره في مسلسل "ليالينا"، وما إذا كان مطلوبا منه دراسة الفلسفة لإجادة الشخصية، قال الصاوي: "أنا درست بالفعل فلسفة، بعد تخرجي من كلية الحقوق، ووصلت للفرقة الثالثة ولكن لم أكمل بها، بالإضافة إلى معلوماتي الشخصية والقراءة عنها".

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واستطرد: "ولكن دوري في المسلسل يتطلب المذاكرة بشكل طبيعي، ولا يمكنني الاعتماد على ما درسته أو معلوماتي الشخصية".

وعن تفاعل الجمهور في السوشيال ميديا مع مقاطع فيديوهاته الطريفة التي ينشرها من حين لآخر، قال: "أحب التفاعل مع الجمهور بالطبع وإلا لم أكن لأنشر هذه الفيديوهات".

وواصل: "أصبحت لا أركز على التعليقات السلبية التي يكتبها البعض على فيديوهاتي، ولا أشعر بالضيق منها، لأنها تفسد علاقتي بالناس، وأنا لا أريد ذلك".

وكان من بين المقاطع الطريفة التي نشرها خالد الصاوي، أثناء احتفاله بعيد ميلاد شقيقته "داليا" حيث ظهر في الفيديو وهو يغني ويرقص بعفوية على أنغام أغنية "انزل يا جميل للساحة".

بعد ذلك، ارتمى الصاوي بطريقة طريفة على والدته التي لم تظهر بشكل واضح في الفيديو، وكشف أنه يحتفل بعيد ميلاد شقيقته التي تصغره بـ 15 عاما.

وأشاد رواد "تويتر" بالفيديو وبطريقة الصاوي البسيطة والعفوية بالتعبير عن فرحته وتعامله مع شقيقته ووالدته، خاصة أن الاحتفال جاء بسيطا وعائليا، وتغزل الجمهور بخفة ظل الفنان المصري.