تطور غير متوقع في قضية أحمد الفيشاوي وطليقته

متابعة بتجــــــــرد: في فصل جديد وتطور لسلسلة القضايا المرفوعة بين الفنان أحمد الفيشاوي من ناحية وطليقته هند الحناوي ووالدتها وابنتها لينا الفيشاوي من ناحية، قررت محكمة استئناف الجيزة، إلغاء التعويض الصادر على جدة لينا من الأم لوالدتها لامتناعها عن تنفيذ حق الرؤية.

كان المحامي شعبان سعيد وكيلاً عن لينا أحمد الفيشاوي وجدتها، قد استأنف على الحكم الصادر من المحكمة بإلزام موكلته بتعويض مادي لعدم تنفيذها حكم الرؤية، بسبب سفرها خارج البلاد.

وأوردت المحكمة في حيثياتها بإلغاء التعويض أن الفيشاوي وافق على سفر ابنته لينا وتعليمها بالخارج، ما يتعارض مع كونه يطالب بتعويض لعدم رؤيتها داخل مصر.

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يذكر أن أحمد الفيشاوي كان قد أقام دعوى رؤية ضد جدة ابنته ﻷمها، بعد انتقال الحضانة إليها بحكم قضائي صادر من محكمة أسرة قسم الجيزة لزواج ابنتها هند الحناوى من شخص آخر، وقضت المحكمة بإعطائه حق رؤية ابنته بنادي شباب المقطم، لكن الثانية لم تنفذ قرار المحكمة نظراً لسفرها خارج البلاد.

وأقام الفيشاوي دعوى تعويضية ضد زوجته السابقة، بتعويضه ماديًا، وقدرت المحكمة التعويض في حكم أول درجة بإلزام لينا ابنته ووالدتها هند الحناوي بتعويض مادي، وألغت المحكمة التعويض بالاستئناف الذي أقامه محامي ابنة الفيشاوي.

من جهة أخرى حددت محكمة جنح الدقي، جلسة ١١ آذار (مارس) المقبل، لنظر المعارضة المقامة من الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر بحقه بالحبس سنة، في اتهامه بالامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامتها ضده ابنته لينا الفيشاوي.