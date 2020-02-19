جمهور القرية العالمية على موعد مع “جنون” الروك الصوفي

متابعة بتجــــــــــرد: تستضيف القرية العالمية في دبي فرقة الروك الصوفية الباكستانية الشهيرة “جنون”، والتي اجتمعت عام 2018 بعد غياب استمر 13 عاماً، لإحياء حفل غني بالمشاهد الثقافية الفنية على مسرحها الرئيس في 20 مارس المقبل.

وستحيي الفرقة ذات الصيت العالمي عرضاً موسيقياً مميزاً، يعكس صوت الشارع الباكستاني، لضيوف القرية العالمية، حيث سيشهد الجمهور تجربة غنائية فريدة مع أشهر أغاني الفرقة مثل Sayonee و Yaar Bina Dil و SajnaوTara Jala، وغيرها من الأعمال الفنية التي قدمها الفريق المبدع منذ تسعينات القرن الماضي.

ويأتي الإعلان عن تنظيم حفل فرقة “جنون” في إحدى أهم الوجهات الثقافية في العالم، تأكيداً على التزام القرية العالمية باستضافة أهم العروض والفعاليات الترفيهية العالمية، لتوفير تجارب لا تنسى لضيوفها من جميع أنحاء العالم.

ويعود نمط غناء الفرقة إلى أصول الغناء الصوفي بصيغة موسيقى الروك ما يجعل الأعمال الفنية أكثر تناسباً مع الحياة العصرية، ويجعل الأعمال الفنية لهذه الفرقة من أرقى وأروع الأعمال الموسيقية التي شهدتها باكستان والعالم.