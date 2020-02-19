قصة جميلة بين عمرو دياب وابنته جنى

Feb 19, 2020
أطلق النجم المصري عمرو دياب أحدث ألبوماته الذي حمل عنوان “سهران”، تضمن 16 أغنية منها 12 أغنية جديدة وهي “سهران، يا روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت زي ماأنت، حلوة البدايات، عم الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي متعلق، روح، جامدة وبس، جميلة، مبقاش يناسبك”، بالإضافة إلى 4 أغنيات سبق وطرحها من قبل وهي يوم تلات، قدام مرايتها، أول يوم في البعد، بحبه”.
اللافت في الألبوم انه أول تعاون يجمع الهضبة مع ابنته جنى دياب كفنانة وملحنة، في أغنية “جميلة” كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجنى التي شاركت في اللحن وكتبت الجزء الخاص بها وغنته باللغة الإنكليزية.
ويعتبر هذا التعاون هو الأول بين الشاعر شادي نور والملحن بلال سرور مع عمرو دياب الذي قام بإجراء بعض التعديلات على الأغنية، التي ابصرت النور بهذه الطريقة المميزة.
نذكر ان جنى دياب دائماً ما تنشر فيديوهات عبر حسابها على انستغرام وهي تغني بالانكليزي، فهل تسير جنى على خطى والدها عمرو دياب الذي على ما يبدو لا يمانع بأن تصبح فنانة في المستقبل وهو يقدم لها الدعم ويساهم في شهرتها.
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