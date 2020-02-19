نانسي عجرم تغني “حبك سفاح”

تعمل النجمة اللبنانية نانسي عجرم على ألبوم غنائي جديد، من المتوقع صدوره في الفترة المقبلة. ويضم ما يقارب الـ 10 اغنيات منوعة ما بين الرومانسي والإيقاعي مع لهجات مختلفة بين لبناني، مصري، وخليجي.

وقد بدأت ملامح الأغنيات تظهر تدريجياً يوماً بعد يوم، فبعد ان كشف النجم زياد برجي عن تعاون مع نانسي في أغنية بعنوان “بدي حدا حبو” كلمات احمد ماضي والحان زياد برجي.

ها هو الملحن بلال سرور يكشف عن تعاون جديد مع نانسي بأغنية من الحانه تحمل عنوان “حبك سفاح” كتابة شادي نور وتوزيع هاني يعقوب. وأكد “سرور ان الأغنية مختلفة جداً.

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من جهة أخرى، تعيش نانسي نجاح آخر اعمالها الغنائية “قلبي يا قلبي” كلمات والحان نبيل خوري، توزيع باسم رزق، استديو جو بارودجيان وميكس وماستر ايلي بربر. والفيديو كليب صورته تحت ادارة المخرج رجا نعمة. ويحقق الكليب انتشاراً واسعاً.

نانسي عجرم كانت قد أحيت حفلاً غنائياً بمناسبة عيد الحب في استاد القاهرة، والذي شارك فيه عدد كبير من المطربين منهم: وائل جسار وبهاء سلطان وتامر حسني.

حضر الحفل حوالي الثمانين الف شخصاً وتألقت نانسي على المسرح حيث قدمت باقة منوعة من أجمل أرشيفها الغنائي.