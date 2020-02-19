ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من أن الفنانة المغربية جنات انتهت قبل فترة من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد والذي كانت ترغب في طرحه مع بدايات 2020 لكنها قامت بفتحه مجددا في الأيام القليلة الماضية من اجل اعادة اختيار بعض الأغنيات مرة أخرى، وستعمل خلال الأيام المقبلة على اختيار الاغنية الرئيسية التي ستحمل اسم الألبوم .

وتتعاون جنات في الألبوم مع بلال سرور وشادي نور وهاني ربيع وأشرف سالم وإيهاب عبد الواحد وخالد عز وشريف مكاوي وأحمد الحبشي .

وستعقد جنات اجتماعا مع احدى الشركات المنتجة للإتفاق على موعد اطلاق الألبوم وعلى كافة التفاصيل النهائية.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- لهذا السبب تأخرت جنات عن طرح ألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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