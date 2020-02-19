خاص الفن- هل تعود روبي الى الغناء؟

ميرنا وليد - بيروت - تفكر الفنانة المصرية روبي بجدية في العودة الى الغناء والذي بدأت من خلاله مشوارها الفني وتأتي هذه الخطوة بعد أن أحيت قبل أشهر حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وغنت روبي في المهرجان بعضاً من أغنياتها وسط تفاعل شديد من الحضور وترحيب كبير وهو ما جعلها تفكر في أن تعود الى الغناء ولكن بأن لا تعمل على اطلاق ألبوم كامل حيث تفكر في إطلاق أغنية منفردة جديدة في كل فترة وأنها مشغولة بالتمثيل وبدأت روبي بفترة الاستماع لبعض الاغنيات لكنها لم تختار اي منها بعد حتى الآن.

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