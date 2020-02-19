ماجد المهندس يطرح "كبير القوم"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان العراقي ​ماجد المهندس​ اغنيته الجديدة "​كبير القوم​" على قناته الرسمية على يويتيوب، وهي بمثابة اهداء للأمير الإماراتي ​سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان​.

وكتب ماجد اهداء لـ آل نهيان قائلا: "صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والدي مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد الأمين".

الأغنية من اشعار: مهم، الحان : ملحن الوطن محمد الأحمد، غناء : ماجد المهندس، توزيع : فهد سواح.

الجدير ذكره ان ماجد المهندس طرح مؤخرا اغنيته "يكفي غياب".

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