شاهد: فيديو طريف من كواليس حفل وائل كفوري يحدث ضجة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير للنجم وائل كفوري من كواليس حفله الأخير وبدا كعادته على طبيعته بين أصدقائه.
وشارك النجم اللبناني بعفوية في تحدّي “الزجاجة” الذي انتشر قبل أشهر على السوشيال ميديا، وتمكن من إلقاء الزجاجة في الهواء لتستقر على قاعدتها من جديد، ليتفاعل بين أصدقائه بشكل طفولي وبحركات طريفة.
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع ونال اعجاب الالاف من المتابعين، وانقسمت تعليقاتهم بين من انتقد رد فعله الكبير على مسألة بسيطة، ومن أثنى على طرافته وعلاقته الطيبة بأصدقائه.
وكان كفوري أحيا حفلاً غنائياً ضخماً في مدينة فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية بمناسبة يوم الحب، وحضر الحفل العديد من الجاليات العربية.
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