وائل جسار “ما تغبش ثواني” مع لايف ستايلز ستوديوز

كشف النجم اللبناني وائل جسار أنه يستعد لتصوير أغنية جديدة بعنوان “ما تغبش ثواني” على طريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني المبدع فادي حداد. وأكد “جسار” في لقاء تلفزيوني الى أنه سيصور الأغنية قريباً جداً مع “حداد”.

كما سبق وكشفنا بشكل حصري ان شركة الانتاج “لايف ستايلز ستوديوز” لن يهدأ لها بال قبل أن تضم الى امبراطوريتها الفنية أهم الأسماء في عالم الفن وأجمل الأصوات، ومن بينهم النجم اللبناني وائل جسار الذي تواجد في الأسابيع الماضية في مدينة “كان” الفرنسية حيث التقى صاحب شركة لايف ستايلز ستوديوز، رجل الأعمال فهد الزاهد وذلك لأجل الاتفاق على عمل فني ضخم يعتبر التعاون الاول بينهما.

لا شك في أن هذا العمل سيكون له وقعه الخاص على الساحة الفنية لأنه يتضمن عناصر ناجحة في عالم الفن وهي، صوت وائل جسار الرائع ومحبة الجمهور العربي له، صورة المخرج فادي حداد الذي يتمتع برؤية اخراجية محترفة، وشركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز التي تقدم كل التسهيلات لأجل عمل فني كامل العناصر يرضي ذواقة الفن.