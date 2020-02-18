بيرين سات سعيدة.. وزوجها يسخر من انفصالهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت الفنانة التركية بيرين سات يوم عيد الحب وحيدة، إذ احتفلت فيه من خلال نشرها صورة لها وهي تقف أمام صالون نسائي، دون أن يكون إلى جانبها زوجها المغني التركي كنان دوغلو، وهو ما جعل الشائعات تنطلق مجددا حول انفصالهما مرة أخرى.

ولكن يبدو أن الزوجين استطاعا نفي كل تلك الشائعات من خلال ظهورهما سويا، إذ شوهدا وهما يخرجان من أحد المطاعم ليبدأ الصحافيون بسؤالهما حول دقة ما قيل حول انفصالهما، ليجيب كنان ساخرا: "لقد قلت 50 ألف مرة لا توجد مثل هذه الأزمة، نحن نضحك ونتابع الأخبار".

وأضاف كنان: "حسنا، لا يوجد شيء من هذا القبيل، وفي حال حدث ذلك، فسوف تكونون أول من يعرف ذلك بالفعل".

وكانت بيرين سات قد صرحت في وقت سابق حول ردود فعل جمهورها بعد عرض حلقات مسلسلها الدرامي التركي الأخير "عطايا"، بأنها سعيدة جدا بردود الفعل، مشيرة إلى أنها تابعتها بحرص شديد وسعدت بكل النتائج التي حققتها من خلال الموسم الأول من العمل خاصة بعد زيادة عدد متابعي نتفليكس إثر عرض حلقات مسلسلها.

وحول ما إذا كانت نسبة مشاهدة مسلسل "عطايا" قد تفوقت على مسلسل "المحافظ " لمواطنها شاتاي أولسوي، الذي سجّل أعلى نسبة مشاهدة عبر المنصة، نفت بيرين أن يكون لديها علم بأرقام محددة.

فيما أشارت بيرين إلى أنها تعكف حاليا على التحضير لتصوير الجزء الثالث من مسلسلها "عطايا" عبر المنصة العالمية نتفليكس نافية أن يكون لديها أي أعمال على الشاشة التركية.

وأضافت بيرين أنها تعتبر مسلسل "عطايا" واحدا من أفضل أعمالها بسبب قصته المشوقة، بالإضافة إلى حبها لمسلسلي "العشق الممنوع" و"فاطمة غول".

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وكانت حينها أيضا قد قالت عن علاقتها بزوجها المغني كنان دوغلو: دائما تستهدفنا الشائعات، لكننا الآن نحب بعضنا أكثر من أي وقت مضى".

يذكر أن إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير الأتراك نقلت تصريحا نسب لكنان دوغلو يفيد بقيام الفنان بكتابة أغانٍ لبيرين من أجل يوم الحب.

كما قامت القناة الخاصة بمنصة نتفليكس التركية بعرض مشاهد ولقاءات من كواليس تصوير مسلسل "عطايا".