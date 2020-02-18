مصر بتنضف ومتبصوش للناس في رزقها.. كيف علق النجوم على وقف مطربي المهرجانات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تباينت أراء نجوم الفن حول قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع أغاني المهرجانات وإيقاف مطربيها، بين مؤيد لقرار المنع، ورافض له تحت بند حرية الإبداع.

وجاءت الأراء على النحو التالي:

بسمة وهبة

بسمة وهبة، أعربت عن استيائها من القرار، قائلة: "مش قادرة أتخيل كل ذلك الهجوم على شخص مطرب اسمه حسن شاكوش، يغني أغاني مهرجانات، نحن أمام واقع موجود، ونسبة كتيرة تسمع تلك الأغاني، وليس هناك فرح ولا حفلة في مصر على فكرة إلا لازم تلاقي فيها أغانى شاكوش أو أغاني المهرجانات، مضيفة: "مش قادرة أصدق إن في ناس بتبوص للناس في رزقها".

أمير طعيمة

الشاعر الكبير أمير طعيمة، رفض القرار رفضًا قاطعًا، وعبر عن رأيه قائلًا: "بقينا بنتعامل مع مشاكلنا معاملة خروف العيد، نقعد نأكله ونكبره ونداديه، بعدين ندور على جزار يدبحه".

رامي وحيد

أما الفنان رامي وحيد، فعبر عن سعادته بقرار منع مطربي المهرجانات، إذ قال: " كان عندي ثقة لازم يكون في آخر، الحمد لله مصر بتنضف، شكرًا نقابة المهن الموسيقية".

مصطفى كامل

أيد المطرب مصطفى كامل، القرار، مؤكدًا أن دور النقابة يتمثل في السماح للأصوات الجيدة بالغناء، وأن مطربي المهرجانات لجأوا لطريق الرشاوي كي يحصلوا على تصاريح بالحفلات، مشيرًا إلى إنه مع وضع ضوابط ومعايير تحكم عمل مطربي المهرجانات.

نبيل الحلفاوي

رفض الفنان نبيل الحلفاوي قرار المنع، وعلق عليه قائلًا: "حقيقة مش فاهم المشكلة.. إحنا مش هنخترع العجلة.. طول عمرنا فيه رقابة على المصنفات الفنيةمسئولة عن النصوص أو العروض التي تخرج إلى النور، أما عن إفساد الذوق العام فطول عمرنا برضه فيه أعمال هابطة مواجهتها لاتكون بالمنع وإنما بدعم وتشجيع الراقية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع".

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مدحت العدل

أعلن السيناريست مدحت العدل عن اعتراضه على القرار، قائلًا: "أنا ضد هذه الإجراءات، ناس بتعمل شير بالملايين مكسرين الدنيا".

وأضاف: "أنا بحب أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش جدًا " مشيرًا إلى أنه حتى لو فيه كلمات مش عاجبانا نشيلها مش نمنعها كله والأغنية مكسرة الدنيا وأذيعت في الاستاد".

مي كساب

الفنانة مي كساب، تضامنت مع زوجها أوكا، من خلال نشرعدة تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر، أعادت بها مشاركة عدة أغاني سابقة لفريق المهرجانات (أوكا وأورتيجا)، لتدعم الفريق الذي يشارك فيه زوجها (أوكا)".

محمد هنيدي

الكوميديان محمد هنيدي، علق على قرار المنع بطريقته المعتادة، إذ نشر صورة له من فيلم "جاءنا

البيان التالي"، مصحوبة بتعليق "وتجيشني تلاقيني ليسه بخيري".

رامي صبري

رامي صبري على على قرار المنع، بتوجيه رسالة إلى النقيب هاني شاكر، إذ قال: "استاذ هاني شاكر الفنان الكبير القدوة ونقيبنا الغالي.. معلش حاول تقعد مع كل شباب المهرجانات دي في اجتماع كبير وتحطلهم قواعد في طريقة كلام الأغاني يمشو عليها وتبقي مكتوبة ومضيين عليها والإعلام كلو يبقي شاهد عليها".

وتابع: "بس بلاش تمنعهم عشان رزقهم وأهلهم وكمان عشان في جمهور كبير متابعهم.. وانا عارف أنك إنسان طيب وفنان كبير وقدوة لينا كلنا طبعا وعايز تحافظ على الفن في مصر وأحنا كلنا عايزين كده.. بس بلاش تقطعلهم رزقهم وحيات الغالية.. ربنا يكرمك دايما على فعل الخير يا حبيبي".

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، اتخذت إجراءا حاسما ضد مطربي المهرجانات، بعد حالة الجدل التي أُثيرت عقب حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، بمنعهم عن الغناء ووقفهم عن إحياء حفلات.