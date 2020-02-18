لجين عمران ترد على تشبيه فنانة مغربية بها

القاهرة – لايف ستايل
علقت الإعلامية السعودية لجين عمران على ما حكي أخيراً عن الشبه بينها وبين الفنانة المغربية أسماء لزرق. وجاء هذا خلال مقابلة أجريت معها ضمن تقرير لبرنامج Et بالعربي.
وقالت إنها لا تعرف من منهما تشبه الأخرى لأنها لا تعرف كم يبلغ سن الفنانة، مع الإشارة إلى أن الصغيرة هي التي تشبه الكبيرة.
وأضافت أن ما لفت انتباهها إلى جانب الشبه جمال صوتها الذي وصفته بأنه قمة في الروعة. وذكرت أنها تابعت الحلقة التي حلت عليها الفنانة المغربية ضيفة ضمن برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي يعرض على شاشة قناة CBC المصرية لافتة إلى انها شعرت أثناء هذا بمتعة كبيرة.
وتمنت لها كل التوفيق وكشفت أنها تغني أيضاً عندما تكون بمفردها مضيفة أنها تحب الغناء لكنها لن تخوض هذه التجربة.
وأردفت أن كل شيء ممكن وأنها لم تتوقع أن تعمل في مجال الإعلام مثلاً. وعن التمثيل أشارت إلى أنها لا تفكر في الخضوع لتجربة أداء.
ويشار إلى أن أسماء أحدثت ضجة في وقت سابق بعد ظهورها في البرنامج حيث لاحظ الكثير من المتابعين أنها نسخة عن الإعلامية السعودية.
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