دينا الشربيني تحتفل على أغنية عمرو دياب

أصبح من الثوابت في حياة الفنانة دينا الشربيني أن تتمايل بالرقص على أنغام حبيبها الفنان عمرو دياب، منذ أن بدأ إعلان ارتباطهما عاطفياً وحتى اعترافهما في عيد الحب الماضي بحبهما لبعضهما، وصار رقص دينا على أنغام أغنيات عمرو دياب في أي سهرة تحضرها يصاحبه نشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع طرح دياب لألبومه الجديد "سهران"، انتشر لدينا فيديو من سهرة حضرتها برفقة عمرو منسي، لاعب الاسكواش السابق والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة وزوجته، ظهرت خلاله ترقص على أغنيتي "جامدة بس" و"سهران" لعمرو دياب.

يشار إلى أن عمرو دياب تحدث عن دينا الشربيني؛ خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" لعمرو أديب، وذلك لأول مرة منذ الإعلان عن ارتباطهما، وقالت إن دينا تعرف جيداً كيف تجعله يخرج أفضل ما لديه في العمل والحياة، قائلاً: "دينا بتعرف تخليني أطلع إنتاج كويس، ودي أهم حاجة في حياتي، وميزة مش موجودة في حياة ناس كتير"، ليرد أديب: "يعني هدية دينا إنها بتخليك تطلع إنتاج كويس.. طب إنت جبت حاجة"، ليرد الهضبة ضاحكا: "جبت".

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