حلا الترك تكشف تفاصيل علاقتها القوية بالنجمة "أحلام"

كشفت الفنانة البحرينية حلا الترك تفاصيل علاقتها القوية بالنجمة الإماراتية "أحلام"، مؤكدة أنها دعمتها في بداية مشوارها وسبب وصولها لما هي عليه الآن. وظهرت حلا في برنامج "‏‎كاربول كاريوكي" المذاع عبر فضائية sbc، ويقدمه الفنان السعودي هشام الهويش بصحبة الفنانة اليمنية أروى، وهي تغني لأم فاهد، وحين سألها المذيع عن سر اختيارها لأغنية أحلام، قالت: "لأن هي غير". وأضافت الترك أنها تحترم أحلام كثيرا وتحبها وتضعها على رأسها، وهي من دعمتها وأوصلتها لهذه المكانة، كاشفة عن كلمة لم تنسها لأحلام حين قالت لها: "ستصيرين في يوم من الأيام مطربة الخليج الأولى".

وحول احتمالية اعتزالها الفن بعد الزواج أبدت حلا الترك رفضها لذلك قائلة: "أنا أشتغل وتعبت على نفسي ليش أعتزل، يعني أنت تغدر بي وتلعب بمشاعري وتخليني أعتزل وتاخد غرضك وفي الآخر مع السلامة" حسب قولها. من جهتها أشادت الفنانة أروى ‏صاحبة أغنية "سعودي أنا" بالمملكة وعبرت عن حبها لشعب السعودية، وقالت إنها تمثل مكانة كبيرة لديها وبمثابة بيتها. وحول اعتزالها الفن قالت أروى: ""الظروف القهرية" التي تخليني أعتزل الفن هي عائلتي، لأن الفن بالنسبة لي هواية"، بحسب وصفها.

وفي وقت سابق فاجأت مها الترك، جدة الفنانة البحرينية حلا الترك، الجمهور وأعلنت أن الأخيرة تقدمت بشكوى ضد والدتها بتهمة السرقة. وأوضحت "مها" في تعليقها على أحد المدافعين عن والدة حلا "منى السابر"، أن هناك العديد من التفاصيل الصادمة، لكن الله أمر بالستر لذلك لن تكشفها حسب قولها. وتسبب هذا الأمر في حالة من الجدل والغضب بين الجمهور، الذين رأوا أن تصرف حلا غير أخلاقي ولا يليق مع والدتها، مهما كانت درجة خلافها معها فلا تصل لساحات المحاكم.

ولجأت الجدة لكشف هذا السر بعدما ظهرت والدة الفنانة البحيرينية الشابة حلا الترك "منى السابر"، خلال بث مباشر على صفحتها وكشفت عن تعرضها للتهديد والابتزاز من قبل الجدة. وانهمرت دموع السابر في الفيديو الذي نشرته قبل أيام وقالت "ما بدي شيء إلا أولادي"، وأضافت بأنها تعرضت للتهديد مرارا لإبعادها عن أبنائها وتشويه صورتها، ومحاولات لابتزاز أولادها. وكشفت أن تلك المرأة عاشت بجانبها 10 سنوات وفوجئت بسلوكها الغريب نحوها مؤخرا وتهديدها لها بظهور أبنائها في بث مباشر بشكل هجومي.

على الجانب الآخر، حققت حلا الترك شهرة واسعة خلال مشوارها الذي بدأته عبر برنامج ستار صغار وهي بالسابعة من عمرها الذي عرض على قناة أبو ظبي بعام 2009، لكن كانت بدايتها الحقيقية في عام 2011 من خلال برنامج المواهب "أرابز غوت تالنت" واشتهرت وعرفها الجمهور كمطربة صغيرة. وحول أعمالها، أصدرت حلا الترك أغنية "بابا نزل معاشه"، و"نامي"، و"بنتي الحبوبة" التي وصل عدد مشاهديها الـ 100 مليون مشاهد عبر يوتيوب، كما قدمت حلا الترك مع هيا الشعيبي وأمل العوضي وبشار الشطي برنامج المسابقات "هو وهاي وهي" وبث البرنامج على قناة إم بي سي 1 في شهر رمضان لعام 2014.

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حلا هي ابنة المنتج محمد الترك، الذي انفصل عن والدتها بعد 10 سنوات من الزواج، أسفر عن ابنة وولدين، ليتم الانفصال بينهما ويتزوج بعدها من الفنانة المغربية دنيا بطمة التي أنجب منها ابنته غزل، إلا أن المشاكل لم تتوقف بين الطرفين، وانتقل الأبناء ما بين حضانة الأب والأم والجدة أكثر من مرة.

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