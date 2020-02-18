رامي جمال يحصد 8.6 مليون مشاهدة بـ سقف عبر "يوتيوب"

حققت أغنية "سقف" للفنان رامي جمال، نجاحا كبيرا، إذ حققت 8 ملايين و648 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الجاري.

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات: مصطفي حسن، وألحان: بلال سرور، توزيع موسيقي: توما، ميكساج وديجيتال ماستر: توما، جيتار: مصطفي اصلان، طبله: احمد العيادي.

من جهة أخرى، أعلنت شركة "نجوم ريكورد" المنتجة لـ البوم انا لوحدي للفنان رامي جمال عن موعد طرح الالبوم كاملا، من خلال تغريدة نشرتها علي صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة "تويتر".

وقالت شركة "نجوم ريكورد" من خلال التغريدة: انتظروا البوم رامي جمال بكرة علي قناتنا علي "اليوتيوب".

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