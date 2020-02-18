شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف عثمان أول المنضمين لمسلسل مى عز الدين "خيط حرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان الشاب يوسف عثمان لمسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إبراهيم فخر، ويواصل صناع العمل التحضيرات حاليا، وجار تعاقد باقى الأبطال الذين يشاركون مى في بطولة حلقات المسلسل استعداداً لانطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة، حيث تدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي يتخلله بعض الأحداث الكوميدية.

وكانت مى قد كشفت عن توقيت عرضه، والأسباب التي قد تدفعها إلى تأجيل عرضه لبعد رمضان، حيث قالت: "رمضان مابقاش هدفى.. هدفى أعمل عمل حلو بهدوء وتركيز ومن غير توتر وزنقة الوقت والجرى لمجرد إنى الحق معاد عرض".

وتابعت مى: "زى ما اخدت وقتى في اختيار القصة زى ما هشتغل بمزاج وبحب ووقت ما يخلص ينزل.. ينزل رمضان .. ينزل بعد رمضان .. المهم إن الواحد يعمل حاجة تعجب الناس أنا لسه بحضر ومقررناش هندخل امته ولا مقررين نعرض إمتى.. سلامى للجميع واللى انا مختفية عنهم سامحونى علشان بحضر الشغل ودعواتكم".

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يشار إلى أن يوسف عثمان يشارك في مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز للمخرج أحمد علاء الديب وتأليف باهر دويدار، وإنتاج سينرجى ويشارك في بطولة العمل هند صبرى وصلاح عبد الله وهشام سليم وندا موسى ومايان السيد وأخرون من النجوم.



