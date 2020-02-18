شكرا لقرائتكم خبر عن ايرادات فيلم Dolittle تتخطى تكلفة إنتاجه بـ 7 مليون دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت ايرادات فيلم المغامرة الجديد Dolittle ، لـ الممثل العالمى روبرت داونى جونيور، تكلفة ميزانيته التي وصلت إلى 175 مليون دولار أمريكى، بـ أكثر ن حوالى 7 مليون دولار أمريكى، وبذلك يكون مجمل الإيرادات وصلت إلى 182 مليون و 361 ألف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه بـ دور العرض المختلفة يوم 17 يناير الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 71 مليونا و 761 الف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 110 مليونا و 600 ألف دولار أمريكى حول العالم.

وكان قد حقق الفيلم 21 مليون و 844 ألف دولار أمريكى في الافتتاحية، الفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور، الذى شاركه في البطولة سواء كـ أصوات أو شخصيات حقيقة في الفيلم توم هولاند، مايكل شين، رامي مالك، جيسي باكلي، إيما طومسون، رالف فاينز، ماريون كوتيار، كميل نانجاني، أنطونيو بانديراس، سيلينا جوميز، جون سينا، كارمن إيجوجو.

ويدور فيلم Dolittle حول اكتشاف طبيب يستطيع التحدث إلى الحيوانات، مما يأخذه في الكثير من المغامرات المختلفة، العمل من إخراج ستيفن جاجان الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هيو لوفتينج، كريس مكاي، توماس شبرد، جون ويتنجتون.

Advertisements

وكان قد اشتهر الممثل العالمى روبرت داونى جونيور، بـ أدائه لـ شخصية Iron Man، فى سلسلة Avengers، وبالرغم من وفاته فى أحداث الجزء الأخير Avengers: Endgame، إلا أن شخصية ستعود Iron Man مرة أخرى للشاشة للمشاركة فى فيلم Black Widow المقررعرضه العام الجارى، وسيكون من بطولة الممثلة العالمية سكارليت جوهانسون.

ومن المقررأن يسرد الفيلم الجديد الذى سيعرض فى 1 مايو العام الجارى 2020، أحداث قبل الفيلم الأخير لعالم مارفل، وسيركز الفيلم على تاريخ نشأة شخصية Iron Man من البداية قبل مشاركته فى فريق Avengers.