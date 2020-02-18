لمن قالت نوال الزغبي: الشيء الذي لا يسعدني لا يلزمني

نشرت المطربة نوال الزغبي صورة لها عبر حسابها على "انستجرام". وعلقت نوال على الصورة: "اجعل قاعدتك في الحياة الشيء الذي لا يسعدني لا يلزمني". حققت أغنية "القوية" للفنانة نوال الزغبي مشاهدات عالية، بعد طرحها بايام قليلة، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، الحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور. وكانت الفنانة نوال الزغبي، روجت لأغنيتها الجديدة «القوية» قبل أيام من طرحها، وشوقت جمهورها لموعد طرحها الذي أكدت أنه بات قريبًا، ونشرت صورًا من بوسترات الأغنية.

قد يهمك أيضا:

نوال الزغبي تتخطى 100 ألف مشاهدة بعد يوم من طرح أغنية "القوية"

نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور بإطلالة مبهجة