شكرا لقرائتكم خبر عن بابا نويل وماما نويل.. أكرم حسنى وأحمد فهمى وبيومى فؤاد يستعدون لـ"تيمون وبومبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق الدراما الكوميدية مسلسل "تيمون وبومبا" بفارغ الصبر، وهو العمل الدرامى الكوميدى، الذى سيعرض في رمضان 2020، بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وعدد كبير من النجوم، حيث اجتمع النجمان من قبل في مسلسل "ريح المدام"، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

النجمان يجتمعان مرة أخرى في مسلسل "تيمون وبومبا"، ونشر أكرم حسنى صورة من كواليس العمل، وهما يرتديان ملابس "بابا نويل"، ومعهما بيومى فؤاد، وعلق أكرم على الصورة قائلا: "بابا نويل وماما نويل.. من مسلسل تيمون وبومبا، رمضان٢٠٢٠".



أكرم حسنى وأحمد فهمى وبيومى فؤاد

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مسلسل تيمون وبومبا" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة المتصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى اضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار على اسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.

وخلال السنوات القليلة الماضية استطاع أحمد فهمى وأكرم حسنى تقديم ثنائى ناجح سواء فى العديد من الأعمال بالدراما أو السينما حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعدها تعاونا فى مسلسل "ريح المدام"، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".

وخاض أحمد فهمي السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات" إخراج أحمد الجندى، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" وعدد من ضيوف الشرف، أما اكرم حسنى فغاب عن الدراما فى رمضان الماضى بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "الوصية" تأليف أيمن وتار، ومصطفى حلمى، وإخراج خالد الحلفاوى، وشارك فى بطولته أحمد أمين، وريم مصطفى، وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول وعدد من ضيوف الشرف خلال الحلقات.