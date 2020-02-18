شكرا لقرائتكم خبر عن الحب والسياسة والدين فى حياة ليلى مراد..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن الخليج 365 عشرمن فبراير ذكرى ميلاد نجمة كبيرة هي الفنانة الراحلة ليلي مراد، والتي دوماً ما اعتبرها جمهورها بمثابة أيقونة في عالم الغناء والتمثيل بعدما لعبت طوال مشوارها العديد من الأعمال الناجحة كما غنت بصوتها أجمل الأغاني.

ليلى مراد ما ان يتم ذكر اسمها حتي يتساءل كثيرون حول قصتها مع الإسلام حين اشهرت اسلام وتخلت عن اليهودية، الأمر الذي أشعل بعدها العديد من قصص وشائعات أزعجتها إلي حد كبير، وذلك بعدما اتهمها البعض بأنها تبرعت بأموالها لصالح الكيان الصهويني بل ودعمت جيش إسرائيل بأموالها حتي قامت احدي الصحف بنشر تقرير بعنوان كبير مكتوب فيه : "ليلى مراد جاسوسة إسرائيلية".

وهو الأمر الذي تحدث عنه زكي فطين عبد الوهاب في أكثر من مناسبة أبرزها خلال هذا الفيديو حينما نفي تلك الواقعة وتعرض لكواليسها بالكامل مؤكداً علي أنه أمه حزنت للغاية فور رؤية الجريدة التي نشرت هذا التقرير، خاصة أنها كانت وقتها في سوريا، لتجري بعدها عدة اتصالات مع المسئولين من أجل عودتها بسرعة إلي مصر خاصة أن الشائعة بدأت في الانتشار بشكل كبير.

- نحتفل اليوم بذكرى ميلاد النجمة الراحلة ليلى مراد

- أثر الحب والسياسة والدين تأثيرا كبيرا فى حياة الفنانة

- اسمها اليهودي ليليان زكى موردخاى

- أعلنت إسلامها عام 1946 فى مشيخة الأزهر

- ظلت مسلمة حتى وفاتها عام 1995

- درست بالقسم المجانى برهبانية "نوتردام ديزابوتر"

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