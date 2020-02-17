الجمهور يحتفل بميلاد تيم حسن الـ44.. وينشر صورة والديه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل جمهور الفنان السوري تيم حسن بعيد ميلاده الـ 44 والذي صادف اليوم الإثنين، 17 فبراير، موجهين له التهاني والتبريكات، كما تداولوا له العديد من الصور ومقاطع الفيديو سواء من طفولته أو من أدواره التي جسدها في مسلسلاته.

كما نشرت إحدى معجبات الفنان السوري صورة لوالدي حسن، وتم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، معلقين أنه ورث بعض ملامح والده وبدا قريب الشبه منه بشكل كبير.

وتيم حسن من مواليد عام 1976، متزوج حاليا من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، بعد انفصاله بفترة عن الفنانة السورية ديما بياعة والدة ابنيه ورد وفهد.

وتمكن حسن من تكوين قاعدة جماهيرية واسعة له في الوطن العربي بعد مشاركته في الدراما العربية، وتحوله إلى رقم صعب ونجم جماهيري كبير.

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وحقق الفنان نجاحا كبيرا في الدراما السورية منذ بداياته وشارك في أهم الأعمال، حيث جسد دور هجرس في المسلسل الشهير "الزير سالم"، بطولة عدد كبير من نجوم الدراما السورية أبرزهم سلوم حداد، خالد تاجا، سمر سامي وآخرون، كما قدم دورا مميزا في مسلسل "التغريبة الفلسطينية" من خلال شخصية علي في العمل الذي يعتبر من أهم الأعمال التي جسدت معاناة الفلسطينيين، وشارك في بطولته خالد تاجا، جمال سليمان، يارا صبري، جولييت عواد وهو من كتابة وليد سيف وإخراج حاتم علي.

وإلى جانب هذين المسلسلين المميزين؛ قدم حسن شخصية أسعد الوراق في مسلسل حمل نفس الاسم، بطريقة مختلفة ومميزة متخليا عن وسامته ومؤكدا على موهبته الكبيرة، وترك الفنان السوري بصمة مميزة له في الدراما الاجتماعية من خلال شخصية عبود في مسلسل الانتظار، وشخصية جميل في "زمن العار"، وكانت له مشاركات مميزة في عدد من الأعمال التاريخية مثل ربيع قرطبة، ملوك الطائف.

وبدأ مشواره في الدراما العربية بشخصية نور في مسلسل الإخوة، ليقدم بعدها بعام وتحديدا في 2015 أولى بطولاته في الدراما العربية في مسلسل "تشيللو" وشخصية تيمور تاج الدين، وتحول بعدها إلى نجم أساسي في الموسم الرمضاني ينتظر الجمهور أعماله عاما وراء عام، وشكل مسلسله "الهيبة" ظاهرة فنية تركت بصمة لدى الجمهور من خلال شخصية جبل الشيخ جبل بالرغم من بعض الانتقادات.