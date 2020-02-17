أديل تفاجئ الجميع وتعلن تاريخ إطلاق ألبومها الجديد!

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة العالمية أديل في خلال حفل زفاف صديقتها بأنها ستطلق ألبومها الغنائي قريباً. وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أديل وهي تغني الكاريوكي مع أصدقائها في حفل الزفاف. وعند نهاية إحدى الأغنيات كشفت أديل بأنها ستطلق ألبومها الجديد في شهر أيلول القادم الأمر الذي أشعل مواقع التواصل إذ عبر رواد الإنترنت عن فرحهم. والجدير ذكره أن أديل أطلقت ألبومها الغنائي الأخير تحت عنوان “25” في العام 2015.

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