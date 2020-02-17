تصريح كاذب لـ نادين نسيب نجيم عن ممثلة سورية أشعل مواقع التواصل

“كاريس بشار لا تقنعني وتحتاج الكثير للوصول الى هذه المرحلة”، هذا التصريح المفبرك للنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضد الممثلة السورية كاريس بشار، كان كفيلاً في اشعال مواقع التواصل بتعليقات عنصرية وشتم ضد نادين نجيم التي خرجت عن صمتها ونفت هذا التصريح الكاذب المنسوب إليها.

وكتبت نجمة “خمسة ونص” عبر حسابها على تويتر: “وصل بكم الامر أن تتكلموا عن لساني كلاماً انا لم أقله؟ وصل بكم الامر أن تألفوا عن لساني اخبارا واكاذيب! أين بالأصل تحدثت في هكذا موضوع!! كيف وأين وفي أي مقابلة؟! يا عيب الشوم عليكم وآخر تصريح كمان!!! منافقين“.

وكانت عدة صفحات سورية على مواقع التواصل قد تناقلت هذا التصريح الكاذب عن لسان نادين نجيم، واللافت كمية الحقد والكراهية والعنصرية التي رافقت نشر الخبر. وهذا ان دلّ على شيء يدل على ان خبر مفبرك باستطاعته ان يضلل فئة من الناس وان يبث السموم بين الشعبين اللبناني والسوري.

نذكر ان نادين تواصل تصوير مسلسل “2020” كتابة نادين جابر وبلال شحادات، ويجمع مجدداً النجمين نادين نجيم وقصي خولي والمخرج اللبناني فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان. تؤدي نادين في العمل شخصية “النقيب سما”، وهو دور مختلف تماماً عن كل ما قدّمته سابقاً، أما قصي خولي يؤدي فيه دور رئيس عصابة.