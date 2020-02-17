شكرا لقرائتكم خبر عن "فرح" شقيقة هنا الزاهد تشارك فى "دهب عيرة" مع يسرا..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك فرح الزاهد – شقيقة الفنانة هنا الزاهد – في بطولة مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا والذي انطلق تصويره أول أمس السبت للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث تقدم فرح أحد الأدوار الهامة في العمل، لتخوض بذلك ثانى تجاربها في عالم التمثيل حيث كان لها تجربة سابقة في مسلسل "زواج بالاكراه" من 60 حلقة مع النجمة زينة قبل 5 سنوات.



فرح الزاهد مع شقيتها هنا

وخاضت فرح الزاهد تجربتها الأولى في التمثيل في "زواج بالاكراه" أثناء دراستها، وبعدها لم تكمل مشوارها في التمثيل لانشغالها بالدراسة والامتحانات، إلى أن تخرجت من الجامعة ووقع اختيار المخرج سامح عبد العزيز عليها للمشاركة في مسلسل "دهب عيرة" لتجسيد شخصية إحدى أقارب بطلة العمل النجمة يسرا.



فرح الزاهد

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.



الممثلة الشابة فرح الزاهد

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وظهرت فرح الزاهد بصحبة شقيقتها هنا وشقيقتهما الثالثة نورمع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" على شاشة "cbc" وذلك بعد أسابيع من حفل زفاف هنا على النجم أحمد فهمى، حيث قالت فرح في الحلقة أنها اتفقت مع شقيقتها هنا الزاهد على منحها بوكيه الورد في حفل الزفاف بدلا من إلقائه كما هو معتاد، وتحدثن الثلاثى عن حياتهما وعلاقتهما ببعضهن.



فرح الزاهد وشقيقتيها هنا ونور