وائل جسار يحيي حفل عيد الحب بباقة من أجمل أغانيه

أحيا مساء أمس النجم اللبناني وائل جسار حفلة فنية ضخمة باستاد القاهرة وسط حضور عشرات الآلاف من الجمهور. وقدم "جسار" باقة من أجمل أغانيه الطربية ومنها "غريبة الناس" وغيرها. وحضر برفقه مدير أعماله عبده كساب. وأكد "جسار" أنه سيحيي حفلا آخر بمناسبة عيد الحب في إحدى فنادق القاهرة. Advertisements قد يهمك أيضا: سيرين عبد النور تروج لحفل عيد الحب مع وائل جسار زوجة وائل جسار في جولة سياحية بالأهرامات

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