شكرا لقرائتكم خبر عن وكلاء الممثلة البريطانية المنتحرة:تعرضت لضغط نفسي لمحاكمتها بتهمة ضرب صديقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم وكلاء أعمال مقدمة البرامج التلفزيونية والممثلة البريطانية كارولين فلاك التى انتحرت، السبت، المدعين العامين بإقامة "محاكمة استعراضية" حول مزاعم الإساءة المنزلية التى استهدفت النجمة "الضعيفة".

وقال فرانسيس ريدلى، من شركة "مانى تالنت مانجمنت"، التى كانت مسؤولة عن إدارة أعمال فلاك البالغة من العمر 40 عاما، فى بيان: "فى الأشهر الأخيرة، تعرضت كارولين لضغط كبير بسبب قضية قائمة ومحاكمة محتملة غطتها وسائل الإعلام على نطاق واسع".

وأضاف البيان - حسب ما نقلته "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين - "يجب على النيابة العامة فى البلاد أن تنظر إلى نفسها وإلى الطريقة التى تابعت من خلالها محاكمة استعراضية لم تخل من الجدوى فحسب، بل إنها لم تكن من أجل المصلحة العامة، وتسببت فى النهاية بضغط كبير على كارولين".

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وكان من المقرر أن تحاكم كارولين فلاك المعروفة خصوصا بتقديمها برنامج الواقع "لوف آيلاند"، فى مارس، بتهمة ضرب صديقها لاعب التنس لويس بورتون على رأسه بمصباح، فيما كان نائما فى شقتهما فى ديسمبر، لكن بورتون، نفى المزاعم منذ ذلك الحين، وكتب على موقع "إنستجرام" بعد جلسة المحكمة: "لم تضربنى بمصباح".

و كتب، أمس الأحد، على المنصة نفسها، "قلبى محطم.. لا أجد الكلمات المناسبة لأعبر عن مدى الألم الذى أشعر به وأنا أفتقدك كثيرًا"، وأضاف: "سأكون صوتك حبيبتى أعدك بأننى سأطرح كل الأسئلة التى كنت تريدين طرحها وسأحصل على كل الإجابات، لن تعيدك هذه الأمور لكننى سأحاول أن أجعلك فخورة كل يوم. أحبك من كل قلبى".

وكان قد عثر على كارولين فلاك ميتة فى شقتها، شمالى لندن، السبت، وفق ما أعلنت عائلتها التى نشرت بيانا جاء فيه: "يمكننا أن نؤكد أن كارولين توفيت فى 15 فبراير"، وأكد محام فى وقت لاحق تقارير إعلامية تفيد بأنها انتحرت، وسلطت وفاة كارولاين فلاك الضوء على الصحافة، التى نشرت على نطاق واسع أخبار توقيف النجمة فى ديسمبر.