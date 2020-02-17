خاص- وجه فني جديد ينضم الى شركة “لايف ستايلز ستوديوز”

علم موقع “الخليج 365” ان شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بدأت العمل على أغنية جديدة بعنوان “ياه” للفنان المصري محمد نور من كلمات المؤلف محمد شكري وألحان Beno.

ويعتبر هذا التعاون هو الثاني ما بين الشركة المنتجة “لايف ستايلز ستوديوز” والمؤلف محمد شكري والملحن بينو، حيث سبق وتعاونت الشركة المنتجة مع المؤلف محمد شكري في أغنية “كل شيء مسموح” للفنان المصري محمد سرور الذي أطلق الكليب في اكتوبر 2019.

فيما تعاونت الشركة مع الملحن بينو في أغنية “سعادتك” للفنانة مروة عيسى التي أطلقت الكليب في نوفمبر 2019.

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ويعتبر هذا التعاون هو الأول ما بين شركة لايف ستايلز ستوديوز والفنان الموهوب محمد نور الذي سبق ولحن بعضاً من أغاني فرقة “واما” التي هو أحد أعضائها، بالاضافة الى ألحانه لنجوم آخرين، بالاضافة الى تقديمه مجموعة من الألبومات الغنائية بصوته المميز وأعمال أخرى ناجحة.

من المتوقع أن يبصر العمل النور مطلع فصل الصيف المقبل، حيث بدأ صناع المشروع بوضع اللمسات النهائية لتنفيذه.

وتعيش الشركة حالياً نشاطاً فنياً ملحوظاً، حيث قامت بإصدار فيديو كليب “كانت باينة” للنجمة الجزائرية كنزة مرسلي، كما تتحضر لسلسلة من الاعمال الفنية مع أهم الأسماء منها: وائل جسار، محمد فؤاد، روان عليان، كاميليا ورد، فيفيان مراد، مروة ناجي، شمس، شيماء المغربي وغيرهم.