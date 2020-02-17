” ناردين فرج ” مقدمة برنامج ذا فويس كيدز تكشف عن قرار مفاجئ

كتب امير فتحي في الاثنين 17 فبراير 2020 12:54 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” ناردين فرج ” مقدمة برنامج ” ذا فويس كيدز ” مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي أعلنت من خلاله عن مغادرتها لمجموعة ” mbc ” وأن الحلقة القادمة من برنامج ذا فويس كيدز من مرحلة المواجهة ستكون الظهور الأخير لها على شاشة القناة .

وكتبت في تعليقها على الفيديو : ” إعلان مهم .. أنا مش هكون موجودة في آخر حلقتين من الموسم ده و الأسبوع ده آخر حلقة ليا .. بتمني التوفيق لكل القائمين علي البرنامج ” .

وقالت ناردين في مقطع الفيديو : ” بقالي شوية فيه إعلان لازم أقوله لإن ده واجبي تجاه كل الناس اللي بتتفرج عليا والنهاردة حابة إني أقولكوا كلكو وتعرفوا مني أنا .. أنا قررت إني مكملش تصوير ذا فويس كيدز وإنه الحلقة الأخيرة ليا هتكون السبت الجاي والحلقتين النصف نهائية والنهائية هتكون مقدمة برامج تانية موجودةوهي اللي هتكمل الموسم التالت من البرنامج ” .

وتابعت : ” أنا مش عايزة أدخل في تفاصيل ومش عايزة اتكلم عن أسباب مش مهمة خالص .. المهم إني بأكد إن ” mbc ” هي بيتي التاني .. الناس دي أنا اشتغلت معاها 7 سنين أنا مش بتكلم عن كيان او قناة أو شاشة .. انا بتكلم عن ناس اتعرفت عليهم وأكلت معاهم عيش وملحوبيخافوا عليا وبيحبوني وبيهمهم مصلحتي وأنا بحبهم ” .

وأشارت ناردين فرج إلى أن هناك ظروف خارجة عن إرادتها هي السبب من وراء هذا القرار ولكنها ليست مشكلة وعلقت على ذلك قائلة : ” أنا مؤمنة إن ربنا بيفتح أبواب وبيقفل أبواب ولازم الواحد يكون متأكد ومسلم بده والمهم إن الواحد يكون بيسيب بصمة وسيرة حلوة ” .