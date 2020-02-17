متابعة بتجــــــــــرد: قال موقع “موفي نيوز” الفني، إن الجزء الثاني من المسلسل الفانتازي The Witcher بدأ تصويره بالفعل خلال الأيام الماضية، حيث من المقرر الانتهاء منه العام المقبل، قبل بثه رسميا على شبكة نتفليكس للبث الرقمي.
وكانت مؤلفة المسلسل، البولندية لورين شميت هيسريش، أعلنت أن الجزء الثاني سيتضمن تفاصيل أكثر، حول شخصية “غيرالت”، مثل نشأته ومن أين أتى وعائلته وماضيه، بالإضافة إلى تفاصيل جديدة بالنسبة للأميرة “سيري”، التي من المنتظر أن تظهر بشخصية مختلفة في الموسم الجديد.
ودارت أحداث الموسم الأول من المسلسل، حول صائد الوحوش العملاقة “غيرالت”، الملقب بـ The Witcher، الذي قام بدوره هنري كافيل، حيث ان غيرالت يقتل الوحوش مقابل المال، ليكون مصيره حماية الأميرة الهاربة “سيري” من الساحرة الغامضة “ينفر”.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. بدء تصوير الجزء الثاني من The Witcher لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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