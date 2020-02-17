“ما وراء الطبيعة”.. أول مسلسل مصري من إنتاج “نتفليكس”

متابعة بتجــــــــــرد: نشر موقع “موفي نيوز” الفني صورة دعائية لمسلسل “ما وراء الطبيعة” Paranormal، وهو أول مسلسل تنتجه شبكة “نتفليكس” الأميركية، لمؤلف مصري هو الدكتور أحمد خالد توفيق، ومن بطولة الفنان المصري أحمد أمين.
ومن المقرر أن يجري إطلاق المسلسل عبر خدمة “نتفليكس” للبث المباشر، في 13 نوفمبر 2020، حيث ان الشبكة الأميركية بدأت تصويره منذ أسابيع قليلة، ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الثالث من العام الجاري.
وتدور أحداث المسلسل في ستينيات القرن الماضي، حيث يتناول قصة حياة طبيب أمراض الدم رفعت إسماعيل، وما يتعرض له من أحداث خارقة للطبيعة يحاول الكشف عنها ومواجهتها، حيث تدور الأحداث في إطار رعب كوميدي.
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