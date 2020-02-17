متابعة بتجـــــــــرد: يحيي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلاً غنائياً كبيراً ضمن فعاليات “مهرجان الفجيرة الدولي للفنون” يوم الجمعة ٢1 شباط/فبراير على مسرح الكورنيش الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر أن يقدّم “الحلاني” خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة. تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح مؤخراً أغنية جديدة باللهجة العراقية بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. واختار “الحلاني”، أغنية “بويا محمد” من أغنيات التراث والفلكلور العراقي وأعاد توزيعها موسيقياً وتسجيلها بأسلوبه، وأضاف بعض الإيقاعات عليها، وحافظ في الوقت نفسه على لحن الأغنية الأساسي الذي اشتهرت به، والتي أراد من خلالها عاصي السير في الأسلوب الذي انتهجه وأعلن عنه سابقاً بنشر الأغنيات الفلكلورية والتراثية بين جيل الشباب. وأغنية “بويا محمد” من توزيع وإعداد طوني سابا وماسترينغ محمد المقهور وسجّلها عاصي الحلاني في لبنان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني يشدو في مهرجان الفجيرة للفنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.